Коломийський суд не розглядатиме справу щодо екс-керівника Снятинського дитячого будинку-інтернату

Як повідомляли, 16 березня на розгляд до Коломийського міськрайонного суду з прокуратури Івано-Франківської області надійшов обвинувальний акт про обвинувачення особи Ш. за ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України та ч. 1 ст. 263 КК України.

29 червня суд продовжив підготовче судове засідання у якому потерпілий чергово заявив відвід зміненій колегії суддів.

Про це повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу суду.

Прокурор у підготовчому судовому засіданні не заперечив щодо заявленого клопотання. А обвинувачений та його захисник щодо задоволення клопотання заперечили так як вважають його безпідставним.

Читайте також: У будинку екс-директора Снятинського інтернату, якого підозрюють у замаху на вбивство, знайшли вибухівку та зброю

З врахуванням п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, статті 17 Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” та рішення Європейського суду з прав людини від 9 листопада 2006 року, справа “Білуха проти України” з метою забезпечення умов, за яких в учасників кримінального провадження та громадськості не виникало б будь-яких сумнівів щодо розгляду кримінального провадження безстороннім та неупередженим судом, чи безсторонності судді, беручи до уваги практику застосування рішень Європейського суду з прав людини колегія суддів прийшла до висновку про доцільність задоволення клопотання про відвід.

Матеріали справи передано до канцелярії суду для подальшого розподілу з метою визначення колегії суддів.

Однак, у зв’язку з недостатньою потрібною кількістю суддів розподіл справи не відбувся. На підставі вищевказаного Коломийський міськрайонний суд направив до Апеляційного суду Івано-Франківської області подання та матеріали кримінального провадження стосовно обвинуваченого для вирішення підсудності іншому суду.

Читайте також: Коломийський суддя Іван Хільчук подав у відставку