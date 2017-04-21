Коломийські “Карпати” оштрафували, стадіон “Юність” дискваліфікували

Вчора відбулося засідання КДК ІФФФ, на якому було розглянуть рапорт арбітра ІФФФ Ігоря Дебенка та спостерігача арбітражу-делегата ІФФФ Петра Попадинця про інцидент, який мав місце після календарного матчу чемпіонату області з футболу між командами “Карпати” Коломия – “Гал-Вапно” Галич.

Про це пише sport.if.ua.

Після обговорення інциденту було вирішено:

1. Суворо попередити керівництво ФК “Карпати” Коломия за порушення Регламенту обласних змагань з футболу сезону 2016-2017 років (незабезпечення громадського порядку після матчу).

2. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ІФФФ зобов’язати ФК “Карпати” Коломия до 28.04.2017 року сплатити ІФФФ грошовий обов’язковий внесок у розмірі 2000,00 гривень (незабезпечення безпеки бригади арбітрів після матчу).

3. Дискваліфікувати на 1 (одну) календарну гру стадіон “Юність” в м. Коломия за участю дорослого складу ФК “Карпати” Коломия та умовно дискваліфікувати стадіон “Юність” в м. Коломия до кінця сезону 2016-2017 років.

4. Відсторонити безстроково від діяльності пов’язаної з футболом виконавчого директора ФК “Карпати” Коломия п. А. Геника.

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