Коломийська улюблениця Людмила Євтушенко відсвяткувала 80-літній ювілей на сцені. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Коломийському драмтеатрі ім. Озаркевича відбувся ювілейний вечір-бенефіс народної улюблениці, ветерана театру, артистки Людмили Євтушенко.

16 липня старійшина творчої трупи театру на сцені відзначила свій 80-літній ювілей.

Сюрпризом вечора стала прем’єра комедії за участю ювілярки “Звідки беруться діти”.

Людмила Євтушенко народилася 10 липня 1937 року в м. Богодухові Харківської області. Навчалася у Коломийському педагогічному училищі, яке закінчила в 1957 році. В 1966 році закінчила історичний факультет Ужгородського державного університету. Працювала в Коломийській школі-інтернаті (1957 – 1968). Потім – Заполяр’я (Нова Земля) за місцем служби чоловіка-військового. Повернувшись до Коломиї, працювала в ПТУ №14 і, паралельно, реалізувала свій артистичний талант в драматичних гуртках і Народному аматорському театрі при РБК. З 1989 року незмінно в Коломийському академічному театрі.

“Я люблю цю професію. Театр мені продовжує життя. Якщо б починати спочатку, напевно я б скоротила свій шлях до театру, – розповідає про себе Людмила Євтушенко. – Я б поступала не до історичного ВУЗу, а до театрального. А так свої уподобання і творчі задатки мусіла реалізувати паралельно зі вчительською роботою, аж поки остаточно справою мого життя став , його величність, театр. Перші свої творчі проби зробила ще будучи школяркою. Батько, зачудовуючись моїм співом, хотів мене бачити в консерваторії. Але не завжди доля складається так, що до мрії йдеш прямою стежкою. І в тому є і свої загадки Небесного Творця по відношенню до твоєї скромної персони. Він дає можливість кожному проявити всі свої задатки, реалізувати всі свої здібності. Вчительський фах і досвід не приглушили моїх театральних здібностей, але, навпаки, посилили їх певними педагогічними підходами, психологічними установками, які є дуже важливими для акторській професії. Та й, зрештою, я робила свою роботу з любов’ю, намагаючись кожен урок зробити маленькою прем’єрою. Я любила своїх учнів, вони відповідали взаємністю”.

Фото: Андрій КАНЯ/ Дзеркало Коломиї

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