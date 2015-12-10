Коломийська міська рада прийняла бюджет міста на 2016 рік, інформує ДК з посиланням на Фіртку.
Депутати проголосували одностайно. Про це інформує Євгеній Гапич на своїй сторінці у Фесбуці.
“Доходи бюджету запланували на 56,6 млн. грн. більше ніж у 2015 році. На 33 млн. гривень більше планують зібрати за рахунок місцевих зборів та податків, а 23,6 млн. за рахунок збільшення субвенцій“, – написав Гапич.
Серед цікавого на сесії:
– Голова лічильноі комісії Коломийської міськради, при підрахунку голосів озвучив результат:”11+7. 20 голосів “За”,
– Голові міста Коломиї Ігорю Слюзару та його заступникам підвищили зарплату на 50%,
– Геннадій Романюк, депутат від Народного контролю, запропонував заборонити Діда Мороза та Снігуроньку в Коломиї.
Про те, як приймався бюджет Коломиї можна дізнатись з сюжету НТК.
[…] Втім, місцеві медіа передавали, що бюджет 2016 року був на майже 60 млн грн більший, ніж попереднього року, а бюджет 2017 року був […]
[…] Втім, місцеві медіа передавали, що бюджет 2016 року був на майже 60 млн грн більший, ніж попереднього року, а бюджет 2017 року був […]