Коломийська міська рада прийняла бюджет міста на 2016 рік

Коломийська міська рада прийняла бюджет міста на 2016 рік, інформує ДК з посиланням на Фіртку.

Депутати проголосували одностайно. Про це інформує Євгеній Гапич на своїй сторінці у Фесбуці.

“Доходи бюджету запланували на 56,6 млн. грн. більше ніж у 2015 році. На 33 млн. гривень більше планують зібрати за рахунок місцевих зборів та податків, а 23,6 млн. за рахунок збільшення субвенцій“, – написав Гапич.

Серед цікавого на сесії:

– Голова лічильноі комісії Коломийської міськради, при підрахунку голосів озвучив результат:”11+7. 20 голосів “За”,

– Голові міста Коломиї Ігорю Слюзару та його заступникам підвищили зарплату на 50%,

– Геннадій Романюк, депутат від Народного контролю, запропонував заборонити Діда Мороза та Снігуроньку в Коломиї.

Про те, як приймався бюджет Коломиї можна дізнатись з сюжету НТК.

