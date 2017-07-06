Коломийська гірсько-штурмова бригада має нічні тренування на Рівненщині. ВІДЕО

На рівненському полігоні влаштували навчання бійців гірсько-штурмової бригади, що базується у Коломиї.

Військовослужбовці відпрацьовують вправи вночі та під час густого туману, вчаться наступати на ворога із застосуванням зеніток, самохідних установок та “гіацинтів”, повідомляє Телеканал РТБ.

Окрема гірсько-штурмова бригада – тактичне формування Сухопутних військ ЗСУ оперативного командування “Захід”, що сформована у Івано-Франківській області у місті Коломия. Головним завданням частини є ведення бойових дій у гірсько-лісистій місцевості.

Читайте також: Прикарпатські артисти дали концерт для бійців 10-ї бригади, яка дислокується в Коломиї. ФОТО