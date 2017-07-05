Прикарпатські артисти дали концерт для бійців 10-ї бригади, яка дислокується в Коломиї. ФОТО

У рамках всеукраїнського проекту “У нас єдина доля, ім’я їй – Україна ” франківські артисти відвідали 10-ту гірсько-штурмову бригаду на Рівненському полігоні.

Для бійців, які уже за декілька днів вирушають у зону АТО захищати Батьківщину, артисти провели концерт.

“Їхні пісні не лише підняли бойовий дух захисників Вітчизни, але й допомогли хлопцям і дівчатам урізноманітнити життя у польових умовах та зробити веселішим дозвілля.

Дуже приємно, що у концерті прийняли активну участь і наші військовослужбовці!”, – йдеться на сторінці бригади в мережі.

Тож перед військовослужбовцями виступили народний артист України Ярослав Борута, Уляна Мандзюк, Уляна Маляр, гурт “БУДЬМО” та інші.