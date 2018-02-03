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“Коломияводоканал” запевнив, що вода з кранів тече якісна

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Вода, яка тече з кранів у Коломиї відповідає стандартним нормам.

Про це повідомили у КП ’Коломияводоканал’’, передає Дзеркало Коломиї.

“До відома жителів міста Коломия!

Лабораторією КП ’’Коломияводоканал’’ щоденно здійснюється відбір проб води у двох точках (на різних вулицях нашого міста).

2 лютого було відібрано для аналізу проби води на вул. Стефаника та вул. Лисенка. Якість води відповідає стандартним нормам”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, директор “Коломияводоканал” пояснила, чому з кранів тече брудна вода.

Як повідомлялося раніше, у Коломиї затвердили тарифи на воду.

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