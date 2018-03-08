Коломиянка привезла сміття під офіс AVE. ФОТОФАКТ

Благодійна акція: “Якщо АВЕ не їде по сміття, то сміття їде до АВЕ”

У соцмережі коломиянка Anna Kavatsyuk скаржиться, що сміття не забирають вже більше 6-ти тижнів, пише Дзеркало Коломиї.

“Зверталася до керівництва АВЕ попередньо декілька разів.

Пояснення: поламана МАШИНА.

В мене виникло запитання: Вона у них ОДНА?

Відповідь мені: ви складайте все сміття біля баку а машина як буде їхати то забере все за раз.

Я так і робила. Набралося за цей період. І кожного ранку коли я виїжджаю з подвір’я, бачу як собаки, за ніч, розірвали пакети і порозтягували все сміття по вулиці. І набридло мені то збирати кожного дня. Вирішила їм допомогти, бо у них ж поламана машина скільки часу, і відвезла їм у офіс. Правда, не все встигла занести всередину, вийшов начальник почав штовхати з сходей і закрився всередині. От і залишила решту їм на сходах!” – написала жінка.

У коментарях люди підтримують такий вчинок:

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