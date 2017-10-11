Коломиянин піднявся на Говерлу в інвалідному візку. ФОТО

Працівник Єдиного центру Роман Губач піднявся на Говерлу в інвалідному візку.

Про це повідомляє Коломийський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів у Facebook.

“Цілеспрямований, витривалий, відважний Роман Губач! Працівник Єдиного центру піднявся на найвищу гору Говерла на інвалідному візку завдяки молодим та креативним друзям. Радіємо, що в нашій команді є така людина, як Роман!” – йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше хлопець на плечах виніс на Говерлу свого друга з ДЦП.

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