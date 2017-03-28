Коломияни вийшли на протестну акцію проти зростання до 10 грн тарифів на паркування та підвищення квартплати. ФОТОРЕПОРТАЖ

Коломияни вийшли на протестну акцію проти зростання до 10 грн тарифів на...

На площі перед Коломийською міською радою сьогодні відбулася протестна акція.

Розпочали її з Національного гімну України, далі отці-капелани благословили протестувальників. На обговорення винесли п’ять наболілих для мешканців міста питань.

Питання перше стосувалося різкого підвищення квартплати.

Депутатка міськради Оксана Яцяк, яка прийшла на акцію, переконана, що тарифи піднімають штучно, щоби людей “загнати” в ОСББ:

– Я проживаю в такому самому занедбаному будинку, як і більшість коломиян. Не запитуючи думку людей, ось так безпідставно піднімають тарифи. Тарифи для будинків індивідуальні, для одного – 5 грн, для іншого – 9 грн. Думаю, у такий спосіб хочуть скинути ці будинки-руїни на наші плечі. Нас вже лякали у липні, що якщо не створимо ОСББ, то дадуть нам управлінську компанію, але цей варіант відпав, бо там має бути двостороння підписана угода. Держава повинна надати фінансування для капітального ремонту, а вже потім ми можемо оформити ОСББ.

З цього питання на акції прийняли резолюцію, в якій ідеться, що необхідно скасувати рішення Коломийського міськвиконкому від 24.01.2017р. №21 “Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”.

Також протестувальники наголошували, що повернутися до розгляду цього питання потрібно лише після проведення громадських слухань.

Друге питання стосувалося тарифів для паркування. Адже згідно з рішенням громадських слухань, на яких простих мешканців міста було не більше п’яти осіб, тариф на паркування має зрости до 10 гривень за годину.

З цього приводу виступив член виконкому Володимир Пак, який зазначив, що тариф достатньо збільшити лише на 1 грн, але не у три рази.

“За 2016 рік до місцевого бюджету нараховано 190 тисяч грн, на 2017 рік має бути 265 тисяч грн. У зв’язку з цією різницею у 75 тисяч у ратуші кажуть, що потрібно піднімати тариф до 10 грн. Кількість годин паркування у році становить 165 тисяч годин, відповідно, якщо у 2017 має бути на 75 тисяч грн більше, то необхідно підняти тариф на 1 грн. А вони хочуть заробити додатковий мільйон, зовсім небагато. Невідомо, куди ці кошти підуть”, – каже В. Пак.

Присутні на акції вирішили, що необхідно відхилити проектну пропозицію щодо підвищення тарифів на паркування. Люди вважають це питання недостатньо обґрунтованим і вимагають провести ще одні громадські слухання.

Порушили на акції й питання профтехосвіти в Коломиї, прийнявши резолюцію про необхідність повернення цим навчальним закладам державне фінансування.

Також гостро постало питання міського парку на вул. Чехова. Присутні коломияни кажуть, що не мають нічого проти єврейської громади, хочуть почути думку общини й запрошують її представників на громадські слухання.

Також просять міську раду навести там порядок відповідно до чинного законодавства.

Громадський діяч, коломиянин Любомир Грабець вважає останні негативні події довкола парку провокацією, бо в Коломиї століттями не було ніяких національних протистоянь.

“Коломия добре давала по зубах усім окупаційним владам. То правда. Але коломияни ніколи не воювали на національному ґрунті між собою. А це, мабуть, когось дуже тривожило, як же ж може бути спокій? І тому я вважаю це відвертою провокацією на чиєсь замовлення. Ніхто не проти того, щоб люди прийшли до своїх предків помолитися – це нормально, але є певні норми, яких потрібно дотримуватися. У парку почалися роботи без дозволів, і це людей насторожило. Мають люди право шанувати своїх предків, там є теж закопані й українці, то ми маємо таке ж право їх вшановувати. Тому можемо спільно з общиною встановити меморіал”, – каже Л. Грабець.

Також говорили на акції про неналежне інформування міською радою про проведення громадських слухань. Мовляв, інформують із запізненням і не застосовують всіх засобів для того, щоби більше коломиян брало участь у житті міста.

Після протестної акції у міській раді відбулося засідання виконкому, на якому прийняли рішення про підняття тарифів на паркування, не зважаючи на думку громади. Своє рішення члени виконкому аргументували тим, що у такий спосіб розвантажать центр міста.

Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК