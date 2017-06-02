Коломиян застерігають від вживання в’яленої риби виробника ФОП Меркулова А. В., постачальника ТОВ “Чудо-Юдо”

Коломиян застерігають від вживання в’яленої риби виробника ФОП Меркулова А. В., постачальника...

На підставі оперативного повідомлення щодо випадків захворювання на ботулізм, в тому числі один летальний, які пов’язані з вживанням в’яленої риби виробника ФОП Меркулова А.В., постачальника ТОВ “ЧУДО-ЮДО” (м. Світловодськ Кіровоградської області), управління Держпродспоживслужби у Коломиї застерігає населення міста від вживання в’яленої риби вказаного виробника.

Про це повідомляється на сторінці міської ради, пише Дзеркало Коломиї.

Управління Держпродспоживслужби у Коломиї рекомендує керівникам закладів громадського харчування і торгівлі міста вжити невідкладних заходів щодо недопущення в реалізацію харчового продукту (в’яленої риби) виробництва ФОП Меркулова А. В., постачальника ТОВ “ЧУДО-ЮДО” (м. Світловодськ Кіровоградської області) як небезпечного для споживання людиною.

Ботулотоксин – один з найсильніших серед відомих токсинів, що блокує передачу нервових імпульсів і призводить до дихального і скелетно-м’язового паралічу.

Читайте також: На Прикарпатті зафіксували черговий випадок захворювання на ботулізм