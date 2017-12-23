Коломиян просять долучитися до збору коштів на дихальний апарат для немовлят

У Коломиї в рамках проекту “Вдихни життя в маленьке дитя” збирають гроші для купівлі дихального апарату для дитячої реанімації.

Як повідомив координатор проекту Роман Прокопишин у Facebook, сьогодні, 23 грудня, має відбутись зустріч щодо купівлі цього апарату, але грошей не вистачає, пише ГК.

“Треба ще 8 474 гривень для проекту, а є 91 377 !

Терміново! На 14 годину маємо зустріч! Хто кидає кошти – скидайте мені скрін, щоб ми могли показати ці проплати!”, – закликає Роман Прокопишин.

Реквізити:

Картковий рахунок:

5168 7427 0483 7651

Прокопишин Роман Юрійович (координатор проекту)

Картка створена для проекту “Вдихни життя в дитя”

Для юридичних осіб:

Коломийська ЦРЛ, код одержувача 25596594

р/р 31558369133562в ГУДКСУ в Івано-Франківській обл МФО 836014

Цільове призначення платежу: Для закупівлі дихального апарату для дитячої реанімації