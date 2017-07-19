Коломиян попереджають про шахрайства з швидким оформленням біометричних паспортів

З запровадженням безвізу і початком сезону відпусток почастішали випадки шахрайства з оформленням закордонних паспортів.

Міграційна служба України нагадує, що відповідно до чинного законодавства, паспорт громадянина України для виїзду за кордон можна оформити лише особисто і лише в одній з трьох установ: підрозділі міграційної служби, центрі надання адміністративних послуг або у сервісному центрі “Паспортний сервіс” державного підприємства “Документ”.

За жодних обставин не варто користатися послугами будь-яких посередників, у тому числі задля оформлення документів поза чергою.

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Зараз триває аномально підвищений попит на оформлення закордонних паспортів, пов’язаний із відпускним сезоном та запровадженням безвізового режиму ЄС для України.

З початку року вже оформлено понад 1 млн. 800 тис. закордонних паспортів, щодня оформлюється понад 20 тисяч документів. Велика кількість бажаючих оформити закордонний паспорт та черги у підрозділах створили умови для посередників-шахраїв, які пропонують “допомогу” в оформленні біометричного паспорта без черги за 1,3 або 5 днів. Найбільше, що можуть зробити такі “посередники” – це сприяти в оформленні документів “без черги”.

Подекуди не обходиться і без недобросовісних працівників міграційної служби, яких все частіше виявляють правоохоронці. Однак часто подібні пропозиції – шахрайство, оскільки жодна туристична фірма чи будь-яка інша особа не може гарантувати ані потрапляння людини до підрозділу міграційної служби поза чергою, а ні виготовлення паспорта у короткий строк.

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Окрім того, міграційна служба радить громадянам утриматися від планування закордонної подорожі (бронювання готелю, купівля квитків тощо) не маючи на руках діючого паспорта для виїзду за кордон, оскільки через суттєво підвищений попит на документи можливі затримки у їх видачі.