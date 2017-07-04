Книгу “Завалівське коріння Блаженнішого Любомира Гузара” презентують на Прикарпатті

23-го липня, о 10:00 годині в Архикатедральному Соборі Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, відбудеться Архієрейська Божественна Літургія, яку очолить Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Кир Володимира Війтишина.

Опісля, о 12:00 відбудеться презентація книги “Завалівське коріння Блаженнішого Любомира Гузара” у Катехитичному Центрі Івано-Франківської Архиєпархії УГКЦ (площа Шептицького, 22а), інформує ГК.

Книга є продовженням висвітлення історії села Завалова, що на Підгаєччині. У виданні представлена коротка історія родини Дмитра Гузара, правнуком якого є Блаженніший Любомир Гузар.

“Учитель Завалівської школи, що на Підгаєччині, Володимир Чистух, завдав собі труду зібрати спогади про колишнього пароха греко-католицької громади в Завалові − отця Дмитра Гузара. Саме цей священик, який довгі роки був душпастирем Завалова (1856−1908), і то дуже шанованим та улюбленим, є моїм прадідом. Він і його дружина Кароліна були батьками Лева, який мав сина Ярослава. Останній був моїм батьком. Власне, назва цієї книжечки говорить про мої корені, про моє походження”, – написав у передмові Блаженніший.

Історія родини Гузарів представлена у спогадах. Це не є щось виняткове, а радше типовий образ життя в другій половині ХІХ століття, у десятиліття, які становили період підготовки до важливих подій в житті нашого народу наступного століття і, може, наших часів.

Ця книга навчає шанувати працю предків і вчитися в них служінню своїй церкві і Богу. Вона буде також цікава тим, кому подобаються екскурси в минуле та історію, хто любить завжди дізнаватись щось нове про рідний край і як важливо завжди брати активну участь у житті свого міста.