Кількість госпіталізованих з отруєнням на Прикарпатті зросла до 34 осіб

До Верховинської ЦРЛ уже поступили 34 особи з діагнозом харчове отруєння, які відпочивали у відпочинковому закладі “Сяйво Карпат” в селі Красноїлля Верховинського району. Серед госпіталізованих німці, поляки та українці.

Як повідомлялося раніше, вчора вранці з підозрами на отруєння госпіталізовано 13 потерпілих, з них 11 іноземців. Всі відпочивали у відпочинковому закладі “Сяйво Карпат” в селі Красноїлля Верховинського району.

Станом на 18.00 за інформацією “КЗ Івано-Франківського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” до Верховинської ЦРЛ з ознаками харчового отруєння поступило 34 особи, з них 26 дітей 8 дорослих. Громадян республіки Німеччина – 14 чоловік, республіки Польща – 11 чоловік та 9 Українців. Стан потерпілих середньої та легкої важкості, інформує управління з питань цивільного захисту ОДА.

Всього у відпочинковому закладі перебувало близько 152 осіб. Причина отруєння людей, прізвища осіб встановлюється.

У поліції вважають, що туристи отруїлися власними продуктами.