Кабмін виділить 500 млн гривень на розвиток українського кіно

“У 2018 році ми передбачаємо 500 млн грн. Це кошти, які ми направляємо на підтримку. Але потрібні не тільки кошти. Потрібно законодавчо створити повноцінну систему розвитку кінематографа і врегулювати проблеми, які створюють бар’єри такому розвитку”, – сказав Гройсман .

Про це пише Еспресо з посиланням на “Урядовий портал”.

Кабмін закладає в проект держбюджету-2018 щонайменше 500 млн грн на розвиток вітчизняного кінематографа.

При цьому глава уряду наголосив на необхідності прозорості процесу надання державної підтримки, створення умов для конкуренції та залучення регіонів до кіновиробництв.

“Просив би чітко структурувати цілі, яких бажаємо досягти, визначити рівні правила для всіх щодо доступу до держпідтримки і подумати про розвиток регіональної складової”, – додав Володимир Гройсман.

За словами прем’єр-міністра, деякі законодавчі ініціативи щодо розвитку кіноіндустрії вже напрацьовані та чекають на розгляд у Раді.

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