Іванофранківці масово скаржаться в мерію з приводу того, що стали жертвою обливань у “поливаний понеділок”

Іванофранківці масово скаржаться на “святкових поливал”.

Про це повідомив міський голова обласного центру Руслан Марцінків, пише Фіртка.

“Вчора на службу 1580 іванофранківці масово звертались стосовно того, що стали жертвою обливань, – каже мер. – І вагітних жінок обливали, було досить холодно. Я розумію традиції – це добре, але всього має бути в міру. Поліція, ви якось контролювали це?”.

За словами заступника начальника патрульної поліції Олега Сердюка, поліція намагалась контролювати ситуацію.

Читайте також: У центрі Львова через Поливаний понеділок не курсували трамваї. ФОТО