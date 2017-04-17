У центрі Львова через Поливаний понеділок не курсували трамваї. ФОТО

У середмісті Львова через Поливаний понеділок не їздили трамваї.

Про це йдеться на сайті Львівської міської ради, пише Дзеркало Коломиї.

Зранку львів’ян запросили на веселі святкові обливання:

“Львів підтримує Великодні традиції та запрошує мешканців і гостей міста сьогодні на веселі святкові обливання. “Поливаний понеділок” триватиме на площі Ринок перед входом у міську раду з 12.00 до 16.00 год. Там облаштують спеціальні резервуари, які подаватимуть воду. Поливання в інші години та інших місцях центральної частини міста – не дозволено, тому за порядком стежитимуть працівники правоохоронних органів та “Муніципальна дружина”. У зв’язку з поливанням, з 11.00 до 16.00 год. електротранспорт на площі Ринок не курсуватиме”.

Дійство організувало управління внутрішньої політики Львівської міської ради спільно з ЛКП “Львівводоканал” та Галицькою районною адміністрацією.

“Ми не уявляємо Великодніх свят у Львові без Поливаного понеділка. Це свято надає бадьорості, заряд позитивної енергії та є невід’ємним святкуванням Великодня. Традиційно вважається, що в Поливаний понеділок хлопці обливають дівчат, проте якщо подивитись на склад учасників попередніх років, то побачимо, що дівчата не відстають й також справно долучаються до загальноміської забави“, — зазначив координатор кампанії “Культурне місто” Микола Крупей.