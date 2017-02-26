Італійський кондитер переїхав до Коломиї і відкрив своє кафе. ФОТО

Італійська випічка та неаполітанська кава – як мало інколи потрібно для щастя…Цієї весни кафе-кондитерська “У Карміна” відзначить свою першу річницю.

Власниками закладу є українсько-італійське подружжя, а кондитером тут працює чоловік пані Надії – італієць Карміне Ді Костанцо. Карміне – родом з Неаполя, де колись працювала наша краянка. Там вони познайомилися, одружилися, тепер виховують двоє прекрасних дітей – хлопчика Франческо та дівчинку Луїзу.

Вперше в Україну Карміне приїхав на весілля до жінчиної двоюрідної сестри і, як пригадує пані Надія, тут йому дуже сподобалася, негативу не було взагалі. Згодом сім’я вирішила переїхати до Коломиї і розпочати тут власну справу – відкрити кафе з італійською випічкою, десертами, піцою і, звісно, неповторною італійською кавою, яка тут, до речі, коштує всього 12 грн.

Розташований заклад у самому середмісті – на Вічевому Майдані, неподалік Коломийського драмтеатру.

Тут широкий асортимент різноманітних ласощів: суфле, муси, паннакотта, тірамісу, традиційна ромова баба (наголос на друге а), круасани з кількома видами начинки і смачна італійська піца. Вартість тістечок – 170 грн. за кілограм, одне коштуватиме приблизно 10 гривень.

До цього різноманіття вам запропонують напої – як для дітей, так і для дорослих.

Особливо смачне тут морозиво – італійською “джелатто”, домашнього виробництва і приготовлене строго за рецептурою з Неаполя. Що ж тут й казати – в Італії є свій університет морозива.

“Праця кондитера нелегка – буває з 7.00 до 22.00 працюю на кухні. Особливий нюанс – це інгредієнти, а в Україні відрізняється навіть мука, тому для приготування деяких десертів я замовляю італійські продукти, і муку також”, – розповідає Карміне.

Особливо багато відвідувачів є у вихідні, тому тут планують розширювати і поновлювати меню, а саме – хочуть запустити італійську кухню. Тож у закладі можна буде скуштувати справжню італійську лазанью чи пасту з оригінальним соусом.

“Ми задоволені, як працює заклад, проте хочемо, щоб не дуже обкладали податками, тоді можна буде працювати ще краще”, – розповідає пані Надія.

Досвід в інших європейських країнах показує іншу модель. Там перший рік “не обкладають” податками, навіть у найближчій Польщі допомагають та всіляко сприяють малому та середньому бізнесу.

Та поки ми йдемо до Європи, мешканці та гості Коломиї можуть спробувати італійських смаколиків, які тут створює сім’я Ді Костанцо.

На наше запитання, чи не хоче італієць повернутися на Батьківщину, Карміне відповів, що поїде туди хіба що на відпочинок.

Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК

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