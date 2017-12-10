До Італії зі Львова: Ernest Airlines здійснив перший авіарейс

8 грудня о 16:25 вилетів перший рейсовий літак Львів-Венеція авіакомпанії “Ernest Airlines”.

Про це йдеться на сторінці Львівської міської ради у Facebook, пише Zaxid.net.

Цей авіарейс виконуватимуть двічі на тиждень: щоп’ятниці та щонеділі. Вартість квитків на рейси починається від 49 євро.

З 8 грудня Ernest Airlines виконуватиме рейси у три італійські міста: Неаполь, Венецію та Мілан.

Кол-центр: з Італії +39 02 8973066; з України +380 322 530114. Понеділок-неділя: 06:00-22:00.

Нагадаємо, що раніше зі Львова рейси до Венеції виконувала компанія Wizz Air, проте у березні 2015 року лоукостер припинив авіасполучення через “девальвацію та нестійкість української гривні”.

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