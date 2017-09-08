Хто у Коломиї замінить Ірину Садов’як? Перелік можливих кандидатів

Ірина Садов’як вже офіційно приступила до виконання обов’язків керівника Охматдиту у Києві. Відповідно, крісло головного лікаря, яке вона займала у Коломиї останні роки, звільнилося. Тож зараз йде активна дискусія про наступника пані Садов’як.

Ще одним цікавим моментом у цій історії є відсутність процедури призначення головного лікаря. З одного боку, це можна зробити рішенням виконавчих органів обласної влади, з іншого – є постанова Кабміну про призначення на такі посади через відкритий конкурс. Як саме буде у коломийському випадку – ще невідомо.

Ймовірних кандидатів на посаду головного лікаря Коломийської ЦРЛ ми нарахували дев’ятеро. Серед них теперішній головний лікар госпіталю ветеранів АТО Володимир Федоришин. Серед сильних сторін його кандидатури називають те, що він зумів організувати та налагодити у Коломиї роботу госпіталю для ветеранів АТО. Крім цього, він може заручитися політичною підтримкою від БПП. А це доволі вагомий аргумент.

Також підтримку кандидатури пана Федоришина висловила низка громадських організацій Коломиї, зокрема Громадська рада при ЦРЛ, Капеланська рада та деякі громадські організації учасників АТО. Сам Володимир Федоришин сказав, що в разі його призначення він готовий взятися за роботу.

Високо оцінюють шанси і головного лікаря Коломийської дитячої лікарні Олега Токарчука. По-перше, за деякою інформацією, його кандидатуру підтримує Ірина Садов’як, а її думка у цій справі відіграватиме важливу роль. “За” також і велика частина колективу лікарні. По-друге, Олег Токарчук як обласний депутат матиме й політичну підтримку, зокрема від своєї партії “Самопоміч”.

Сам Олег Токарчук це заперечує і каже, що нічиєю підтримкою не заручався з двох причин: по-перше, ще не розпочався конкурс, а по-друге, така “підтримка” деформує саму суть конкурсу. Слід додати, що Олег Токарчук виступає “за” проведення відкритого конкурсу для визначення нового керівника ЦРЛ, і якщо він відбудеться, пан Олег братиме у ньому участь.

Ще одним ймовірним кандидатом на посаду головного лікаря ЦРЛ є Володимир Мельничук. Зараз він очолює Коломийський центр первинної медицини, а також є депутатом міської ради від партії “Батьківщина”.

Є у списку ймовірних кандидатів Наталія Войцехівська, лікар-кардіолог і голова профспілки медичних працівників Коломийського району. Її начебто підтримує міський голова Ігор Слюзар, з яким вона політично співпрацює уже доволі давно.

Серед людей, які потенційно можуть очолити лікарню, є ще одна жінка – Оксана Сенишин, головний лікар стоматологічної поліклініки та донька Володимира Кифорука, керівника інфекційної лікарні та багаторічного депутата обласної ради від Батьківщини.

Серед ймовірних кандидатів на заміщення вакантної посади головного лікаря доводилося чути імена двох коломийських лікарів, які були в зоні АТО. Це заступник головного лікаря Коломийської ЦРЛ Віктор Бойко та лікар-травматолог Ігор Нижник.

Фігурують у списках кандидатів і ще два заступники Ірини Садов’як, а саме Петро Лесів, який зараз виконує обов’язки головного лікаря, та Андрій Кошкін.

Зазначимо, що названі імена є ймовірними кандидатами. Цей список ми складали на основі розмов з людьми, які працюють у коломийській медицині та мають доступ до кабінетів, у яких приймають рішення. Втім остаточне рішення прийматиме комісія, і яке воно буде – побачимо вже скоро.

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