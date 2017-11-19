Хіти для Едіт Піаф писав вихідець з Франківщини

Найвідоміші пісні французької співачки написав український єврей Норберт Ґланцберґ. Він народився на Прикарпатті.

Про це пише Lovely Life.

Норберт Ґланцберґ, французький композитор і піаніст, нар. 12 жовтня 1910 в Рогатині, Австро-Угорщина, помер 25.2.2001.

Але радість відкриття охопила, коли побачила перелік творів Ґланцберґа. Серед них – всесвітньо відомі хіти Едіт Піаф!

Мелодію найвідомішого шансону “Padam… Padam” Ґланцберґ написав на початку 1940-х. А слова з’явилися 1951-го, й пісня одразу стала шлягером.

Шарль де Ґолль, який 1966 року відвідав Москву, заходив до Кремля під звуки “Padam… Padam”.

Батьки Ґланцберґа, якого від народження звали Натан, були євреями, народилися й жили в Рогатині. А коли на світ з’явився їхній первісток, переселилися до баварського Вюрцбурга. З раннього дитинства Норберт виявив музичні здібності.

У 20 років Ґланцберґ працює в Берліні, пише кілька мелодій для німецьких фільмів. Кар’єру композитора обриває прихід до влади Гітлера 1933 року. Норберт емігрує до Франції.

“Там 30-літній піаніст і композитор Ґланцберґ зустрівся з Едіт Піаф. Їй на той час було 25. Її зірка вже почала сходити. Піаф взяла піаніста у свою команду. Вони стали друзями, а потім коханцями”, – пише Галина Петросаняк.

Піаф двічі-тричі на день посилає Норберту любовні листи. З деяких випливає, що йому вона завдячує і своїм професійним розвитком: “З кожним днем мої пісні мають все більший успіх, усі кажуть, що я розвиваюся фантастично. Цим я завдячую тобі. Це перфекціонізм, якого ти від мене вимагав”.

Але кохання не було взаємним. 1951 року Ґланцберґ одружився з Марічкою Мазурик. 1958 року в них народився син Серж.

Ґланцберґ написав для Едіт Піаф хіти Mon manège à moi, Noel c’est l’amour та пристрасну Le ballet des coeurs.

Подальша музична кар’єра Норберта Ґланцберґа розвивалася в кіно. Його мелодії, зокрема, звучать у фільмах із Бриджіт Бордо – “Занадто красива наречена”, Мариною Владі – “Білява відьма” та інших.