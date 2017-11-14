Грузинський скульптор репрезентував у Коломиї виставку ексклюзивних керамічних булав. ВІДЕО

У Коломиї репрезентували персональну виставку грузинського скульптора та драматурга Раґулі Власідзе.

Відбулось відкриття експозиції в рамках днів грузинської культури в Коломиї.

Грузинський драматург, актор та режисер Раґулі Власідзе понад 5 років тому приїхав в Україну у пошуках натхнення. Він створює неповторні авторські булави.

Раґулі Власідзе – фанат футболу та України, тому вирішив поєднати ці дві речі, започаткувавши проект авторських булав, присвячених Євро-2012. Митець довго підшукував матеріал і знайшов глину – у Коломиї.

Автор розповідає булава – це символ влади. Водночас вона крихка і ніжна, як уся кераміка і зможе легко розбитися. Це свідчить про те, що лише сили, аби утримати владу у своїх руках недостатньо, – пояснює символізм задуму автор.

В авторській колекції Раґулі Власідзе 27 булав. На виставці представив – 23 експонати. Вони присвячені видатним особистостям в галузі спорту, культури, релігії, літератури та політики.

Виставка ексклюзивних керамічних футбольних булав Раґулі Власідзе вже експонувалася у найбільших містах України. Наступного року вона мандруватиме Європою. Зокрема експонуватиметься у Ватикані, штаб-квартирі УЄФА, в Європейському парламенті в Брюсселі та інших світових структурах.

Ексклюзивні булави автора присвячені на лише видатним особистостям, а й людським професіям. До прикладу, булава правди, присвячена усім українським журналістам та медіа.

Детальніше дивіться у сюжеті НТК.

