Google Перекладач переконує, що відтепер краще говорить українською

Розробники української версії Google Перекладача розповіли, що переклад став більш точним і простим для розуміння.

Тепер цей сервіс Google використовує технологію “нейронного перекладу“, йдеться в офіційному блозі Google Україна, пише УП. Життя.

Технологія нейронного машинного перекладу є набагато кращою, оскільки перекладає цілі речення, на відміну від попередньої версії передачі­ окремих фраз або частини речення.

Крім того, висловлювання тепер звучать ближче до природньої мови.

Google Перекладач автоматично оновиться в додатках для іOS і Android, на translate.google.com.ua і через Пошук Google.

Незабаром він також стане доступним для автоматичного перекладу сторінок в Chrome.