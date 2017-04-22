Google Перекладач переконує, що відтепер краще говорить українською

Розробники української версії Google Перекладача розповіли, що переклад став більш точним і простим для розуміння.
Тепер цей сервіс Google використовує технологію “нейронного перекладу“, йдеться в офіційному блозі Google Україна, пише УП. Життя.
Технологія нейронного машинного перекладу є набагато кращою, оскільки перекладає цілі речення, на відміну від попередньої версії передачі окремих фраз або частини речення.
Крім того, висловлювання тепер звучать ближче до природньої мови.
Google Перекладач автоматично оновиться в додатках для іOS і Android, на translate.google.com.ua і через Пошук Google.
Незабаром він також стане доступним для автоматичного перекладу сторінок в Chrome.