Гірських рятувальників обіцяють не звільняти, – обласне управління ДСНС з подробицями реформи

Зміни у структурі та в роботі гірських рятувальників на Івано-Франківщині офіційно прокоментувало керівництво управління ДСНС в області.

Нагадаємо, вчора із заявою у соцмережі Фейсбук виступили гірські рятувальники Прикарпаття. Вони повідомили, що з середини вересня припиняють роботу.

Сьогодні керівник Верховинської групи гірських рятувальників, легендарний рятувальник із 40-річним стажем Василь Кобилюк розповів про догани, які безпідставно всім керівникам рятувальних підрозділів винесло керівництво місцевого управління ДСНС. А також про скорочення – про це повідомили всім працівникам гірської рятувальної служби області.

Начальник відділу реагування на надзвичайні ситуації управління ДСНС в Івано-Франківській області, підполковник служби цивільного захисту Тарас Кочкодан підтвердив, що весь особовий склад гірської пошуково-рятувальної частини попередили про можливе звільнення, пише КУРС.

“Але гірська пошуково-рятувальна частина не ліквідовується, пошуки туристів не скасовуються, – стверджує Тарас Кочкодан. – Зміни відбуваються в рамках реорганізації підрозділів. Відповідно до наказу ДСНС від 30 червня цього року, зміни стосуються підрозділу “Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення” – обох його частин. Зокрема, реформується група водолазно-рятувальних робіт, де збільшується кількість водолазів. Також реформується гірська пошуково-рятувальна частина – на спеціалізовану пошуково-рятувальну частину. Чисельність її збільшується на 17 осіб за рахунок рятувальників-водіїв, також вводять нові посади – інструкторів”.

Наказ керівництва про реформування ДСНС журналістам не показали на підставі того, що він – “для службового користування”. Спеціального грифу наказ, за словами Кочкодана, не має, але у вільному доступі на сайті Державної рятувальної служби не оприлюднений. Відтак це вважають підставою “не світити” документ.

Кочкодан повідомив, що відповідно до наказу відбувається також реформування гірничо-воєнізованого загону – з його складу вилучають і переводять у підпорядкування гірських рятувальників кінологічне відділення.

“Завдання кінологів і гірських рятувальників є споріднені. І надалі вони будуть виконувати їх спільно. В кінологічному відділенні вже маємо 4 атестовані собаки”, – повідомив Тарас Кочкодан.

У випадку з собаками йдеться не про військові звання і погони, а про сертифікати на підтвердження пошукових навичок і вмінь.

“Протягом наступних двох місяців в ДСНС Прикарпаття будуть здійснюватися заходи з організаційно-штатних змін – всьому особовому складу довели інформацію про зміну штату, і в подальшому працівникам будуть запропоновані посади згідно з їхніми здібностями і кваліфікаційними вимогами до посади”, – повідомив начальник відділу реагування на надзвичайні ситуації.

Кочокдан стверджує, що обласне управління ДСНС “стоїть на тому, що нікого виганяти не буде”.

“Всі досвідчені рятувальники зможуть залишитися – на тих посадах, які їм запропонують. Якщо вони будуть погоджуватися із цими пропозиціями”, – сказав Кочкодан.

Підставою змін, за його словами, є загальна реформа служби і приведення штату управління у відповідність зі штатом УДСНС інших областей.

Нагадаємо, КУРС з’ясував, що скорочення і заміна працівників на атестованих відбувається наразі тільки на Прикарпатті. В такий спосіб міняють лише керівний склад служби гірських рятувальників. У цьому – вся суть реформи.

В тому, що посадовці без досвіду замінять досвідчених практиків, теперішнє керівництво ДСНС в Івано-Франківській області не вбачає нічого надзвичайного.

“Ці всі люди молоді, які прийдуть на посади, для них це буде мотивація працювати і вчитися, а ми будемо їх вчити. Зараз планується створення в Дрогобичі центру навчання гірських рятувальників”, – сказав підполковник.

На тих посадах, які стають атестованими, зарплата суттєво збільшиться, поінформував він. На тих посадах, що залишаються за вільнонайманими працівниками, – не зміниться.

Атестованим, тобто із військовим званням, в службі гірських рятувальників стає не лише увесь начальницький склад, а також і начальники рятувальних груп та водії-рятувальники. Останні, як передбачається, будуть виконувати подвійні завдання. Вільнонайманими залишаться фельдшери, частина рятувальників та інструктори. Реформована пошуково-рятувальна частина буде складатися з 4 спеціалізованих пошуково-рятувальних груп.

“Не змінюється зона відповідальності і режим роботи. Як був 8-годинний робочий день, так і буде. Як працювали 5 днів на тиждень, так і будуть працювати. Якщо щось стається в позаробочий час, то за викликом робота додатково тарифікується”, – каже Кочкодан.

Керівникам, які підпадають під скорочення і заміну, мають запропонувати інші рівноцінні посади. Так, теперішньому начальнику рятувальної групи, наприклад, “залишиться”, як висловився Кочокдан, неатестована посада заступника начальника загону. Або посада інструктора. Інструктори відповідатимуть за проведення навчань і практичну професійну підготовку усіх працівників служби.

“Було 64 працівники, стає 81 – приходять нові керівники і нові рятувальники. Керівників будемо підбирати перш за все зі складу управління ДСНС в області”, – підсумував Кочкодан.