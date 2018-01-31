Двоє спортсменів з Коломиї кваліфікувалися до фіналу чемпіонату України з легкої атлетики

Коломиянин Юрій Медвідь кваліфікувався до фіналу в стрибках у висоту на Чемпіонаті України в приміщенні серед юнаків, який сьогодні стартував в Сумах.

Фінал змагань стрибунів заплановано провести завтра, інформує Sport.if.ua.

Також кваліфікаційний етап змагань пододала у бігу на 800 метрів франківчанка Дар’я Токарєва.

Франківчанин, вихованець ОДЮСШ Олексій Соловій теж вийшов до фіналу в бігу на 800 метрів серед юнаків, показавши при цьому кращий результат в своєму забігу.

Півфінальний раунд змагань здолала і коломиянка Тетяна Харащук. Спортсменка сьогоднікваліфікувалася до фіналу в бігу на 400 метрів серед дівчат.

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