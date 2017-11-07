Допоможіть Дмитрику з Прикарпаття почути. РЕКВІЗИТИ

Маленькому Дмитрику з Прикарпаття потрібні кошти на операцію.

Хлопчик народився на 34 тижні вагітності, були важкі пологи, після народження дитина потрапила у реанімацію.

Лікування негативно вплинуло на слух дитини.

Після обстеження поставили діагноз: 4 ступінь глухоти.

Слухові апарати результату не дають.

Потрібна операція, яка у Польщі коштує 30 тис. євро, в Україні – 27 тис. євро.

Номери рахунків (Наталія Халусяк):

5168757300025238 Приватбанк

5167491004494950 Ощадбанк

5168757265334971 USD.

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