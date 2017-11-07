Допоможіть Дмитрику з Прикарпаття почути. РЕКВІЗИТИ

Маленькому Дмитрику з Прикарпаття потрібні кошти на операцію.
Хлопчик народився на 34 тижні вагітності, були важкі пологи, після народження дитина потрапила у реанімацію.
Лікування негативно вплинуло на слух дитини.
Після обстеження поставили діагноз: 4 ступінь глухоти.
Слухові апарати результату не дають.
Потрібна операція, яка у Польщі коштує 30 тис. євро, в Україні – 27 тис. євро.
Номери рахунків (Наталія Халусяк):
5168757300025238 Приватбанк
5167491004494950 Ощадбанк
5168757265334971 USD.
Читайте також: Молода дівчина із Західної України, яка допомагає малозабезпеченим дітям, стала героїнею відомого шоу. ВІДЕО