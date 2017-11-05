Молода дівчина із Західної України, яка допомагає малозабезпеченим дітям, стала героїнею відомого шоу. ВІДЕО

Героїнею програми “Сюрприз, сюрприз!” на СТБ за 3 листопада стала Марта Левченко з Чернівців.

Марта понад 10 років втілює в життя мрії дітей, які живуть за межею бідності.

Вона – ініціаторка створення благодійного фонду “Я майбутнє України”. Ця благодійна організація опікується найвразливішими дітьми-сиротами та позбавленими батьківського піклування, причому це діти-інваліди або з рідкісними захворюваннями, що потребують особливого медобладнання, ліків, догляду.

Водночас усіх підопічних організації об’єднує тотальна бідність та складні життєві обставини.

Волонтери не просто надають допомогу, а супроводжують кожну дитину, беручи участь у її становленні та розвитку.

Життєві історії цих дітей не залишать байдужими нікого.

Марта їздить по інтернатах, які рідко відвідують спонсори.

Детальніше дивіться у відео каналу СТБ.