Дитячу книгу письменників з Прикарпаття визнали однією з найкращих у Словаччині

У Словаччині експертне журі, до складу якого увійшли представники BIBIANOU та словацької секції IBBY, назвало найкращі книги для дітей 2017 року.

Видання книжки Мар’яни Прохасько і Тараса Прохаська “Хто зробить сніг” вперше побачила світ у “Видавництві Старого Лева” 2013 року, повідомляє Курс

Зокрема, книга стала найкращою книгою літа 2017-го.

“Хто зробить сніг” вийшла словацькою у перекладі Lubov Matejko у видавництві “BUVIK”.

Варто зазначити, що перша частина кротячої епопеї – “Хто зробить сніг” – стала переможцем конкурсу “Дитяча Книга року ВВС – 2013”, а у 2014 році потрапила до одного з найпрестижніших світових каталогів дитячих книг – “Білі круки” (The White Ravens).

Окрім того, перекладена і видана у корейському видавництві “BookNBean Publisher” та у латвійському видавництві “Janis Roze Publishers”.