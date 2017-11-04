Директорів шкіл переведуть на строкові угоди, – Лілія Гриневич

Міністерство освіти запропонує перевести усіх директорів шкіл на строкові трудові угоди, термін яких не зможе перевищувати 6 років.

Про це сказала міністр освіти і науки Лілія Гриневич, відповідаючи на запитання журналістів щодо конкурсного призначення директорів, йдеться на сайті Освіта.UA, пише Дзеркало Коломиї.

“У нас сьогодні директори працюють на різних засадах. Є ті, які працюють на засадах строкового контракту, і є ті, які працюють на безстрокових трудових угодах.

Під час впровадження закону всіх директорів, які працюють на безстрокових трудових угодах, ми запропонуємо перевести на строкові трудові угоди на найбільший передбачений термін – 6 років. Це й буде вважатися їхньою першою каденцією”, – зазначила Гриневич.

Разом з тим, вона повідомила, що для тих директорів, які сьогодні перебувають на строкових угодах, це буде вважатися їхньою першою каденцією.

Також міністр наголосила, що питання компетентності вчителів і директорів є дуже важливим.

“Ми можемо написати чудові стандарти, розробити методики викладання, працювати над пропозиціями з підвищення кваліфікації вчителів, давати можливість добровільної сертифікації і робити надбавки, але якщо директор школи на місці не буде сповідувати наші цінності і якщо вчителі не будуть творчо впроваджувати ці нові методики, у нас не зрушиться реформа”, – сказала Лілія Гриневич.

Читайте також: До 1 грудня всі школи повинні оприлюднити інформацію про надходження та використання коштів, – МОН.