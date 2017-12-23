“Дикі гуцули” з Коломиї посіли третє місце у фіналі регіональної Одеської “Ліги сміху”. ФОТО

“Дикі гуцули” з Коломиї посіли третє місце у фіналі регіональної Одеської “Ліги...

Як повідомляли, команда “Дикі Гуцули” взяла участь у регіональному чемпіонаті “Ліга Сміху”, який проходить в Одесі.

Днями пройшов фінал, де наші земляки разом зі своїм тренером Валерієм Ославським посіли третє місце у фіналі регіональної Одеської “Ліги Сміху”, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Валерій Ославський – хірург-травматолог, лікар проекту “Я соромлюсь свого тіла”. До слова, Валерій родом з села Годи-Добровідки, що на Коломийщині.

Фронтмен “Диких гуцулів” Роман Кутя подякував усім, хто їх підтримував та вболівав за них протягом цілого сезону Одеської “Ліги сміху” та привітав коломиян з прийдешнім Новим роком.