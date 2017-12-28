“Чоловік помер раптово” – дружина талановитого скрипаля з Коломиї Томенчука розповіла про причину смерті чоловіка

За скрипалем 58-річним Ярославом Томенчуком справили дев’ятини у Коломиї на Івано-Франківщині. Як повідомляли, чоловік помер раптово.

Медики діагностували у нього невизначену форму менінгіту, пише Gazeta.ua.

“Славко мав нежить. Ввечері повернувся додому і сказав, що погано себе почуває – почало боліти вухо. За якийсь час чоловікові стало зовсім зле. Відвезли у реанімацію місцевої лікарні. До ранку він знаходився під апаратом штучної вентиляції легень. За кілька годин його не стало. Лікарі діагностували блискавичну форму менінгіту невизначеної етимології. Пояснили, що інфекція із запаленого вуха потрапила в мозок”, – розповіла Ірина Томенчук, дружина скрипаля.

“Проблеми із вухом у Славка були з дитинства. Час від часу воно починало боліти. Та ніхто і подумати не міг, що така банальна причина могла призвести до такої великої біди”, – додала вона.

Ярослав Томенчук народився у Коломиї. Закінчив музично-педагогічний відділ місцевого музучилища. Після служби в армії закінчив Івано-Франківський педінститут. Працював вчителем музики у міській школі № 1. Мав 35 років педагогічного стажу. Грав у двох міських оркестрах – “Трембіта”та “Гуцулія”. Був на гастролях у Румунії, Лівії, Бразилії та Польщі. Брав участь у різних всеукраїнських та міжнародних концертах та фестивалях. Мав численні відзнаки.

“Славко з дитинства мав хист до музики. Його батьки на цьому не розумілися, але всіляко підтримували творчі прагнення сина”, – сказала Ірина Томенчук.

“У чоловіка було багато планів. Багато чого він не зміг втілити у життя”, – додала вона.