Через сказ домашньої кішки в Коломиї на декількох вулицях оголошено карантин

У Коломиї, виявили випадок захворювання на сказ домашньої кішки в жителя Коломиї по вулиця Богуна.

Сьогодні, 23 червня в приміщенні Коломийської міської ради відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, Рішенням якої оголошено Коломию загрозливою зоною по сказу, повідомляє управління Держпродспоживслужби.

Вулиці Богуна, Стефаника, Яворницького, Крип’якевича визнано неблагополучним пунктом по сказу. На даних вулицях оголошено карантинні обмеження з метою попередження поширення даного захворювання на територію міста.

У зв’язку з ускладненням епізоотичної ситуації щодо сказу домашніх тварин Коломийська міська державна лікарня ветеринарної медицини проводить обов’язкову вакцинацію собак і котів проти сказу на вищевказаних вулицях.

Вакцинація буде проводитись у суботу 24.06.2017 р. у подвір’ї по вулиці Богуна, 24, з 09-00 до 12-00 години безкоштовно.

Також вакцинація проводиться щоденно, крім суботи та неділі в приміщенні міської державної лікарні ветмедицини, за адресою місто Коломия, вулиця Станіславського, будинок 1, – безкоштовно.

В разі підозри на захворювання тварин, покусах чи загинула тварина терміново повідомляйте спеціалістів ветмедицини в місті Коломия за телефоном 2-29-62; 4-61-16.

Довідка: Сказ — гостра контактна зоонозна інфекційна хвороба, яку спричинює нейротропний вірус (англ. Rabies virus) з роду Lyssavirus. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту з смертельним пошкодженням центральної нервової системи (ЦНС).