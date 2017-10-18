Через програму про 12-річну маму з Львівщини столичний телеканал можуть оштрафувати

Після того, як на телеканалі “Інтер” вийшли дві серії ток-шоу “Стосується кожного” на тему “Мама-дитина” – про 12-річну шестикласницю з Борислава Львівської області, яка у вересні народила дівчинку, на сам телеканал можуть очікувати штрафні санкції.

Нагадаємо, мова йде 12-річну Тетяну Луцишин, яка 17 вересня народила доньку. Після цього родина підписала угоду на участь у шоу на телеканалі “Інтер”.

В офісі Уповноваженого з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності вважають, що через це були порушені права дитини.

Про це заявила представниця Уповноваженого з прав дитини Аксана Філіпішина в коментарі “Детектор медіа”, пише Експрес.

Перше з порушень – право дитини на честь та гідність. Однак Аксана Філіпішина відзначає, що тут порушення відбуваються за згоди батьків, які погоджуються брати участь у таких шоу.

“Дуже часто законні представники, які уповноважені представляти своїх дітей, зловживають цим правом. Даючи згоду на участь дітей у подібних ток-шоу та розкриття багатьох особистих речей, пов’язаних із життям і долею дитини, вони порушують права цієї дитини на честь, на гідність, на конфіденційність”, – зазначила Аксана Філіпішина.

“Ще одне порушення, на яке вказують правозахисники – це, фактично, “допит” дитини у студії. У рамках цієї програми, на наш погляд, журналіст допустив порушення журналістської етики і перебрав на себе функції слідчого”.

Він у межах ефіру ставив дитині запитання, які зазвичай ставить слідчий: хто це робив, скільки разів робив, у якій обстановці, наодинці чи хтось був удома, а ти кричала чи не кричала, а ти кликала на допомогу чи ні, а скільки разів це відбувалося?..

“Це є неприпустимими речами”, – наголосила Аксана Філіпішина.

Вона зазначила, що якщо мова йде про сексуальне насилля над дитиною, то допит відбувається у так званій “зеленій кімнаті” – в окремому приміщенні, коли малолітня дитина перебуває в кімнаті з психологом, а слідчий, прокурор, адвокат і батьки перебувають за межами кімнати й лише спостерігають через скло за тим, що відбувається, щоб зайвий раз не травмувати дитину і щоб була створена максимально приязна атмосфера, яка б не відлякувала дитину.

Натомість у студії відбувся допит дитини в присутності багатьох людей, назагал усієї країни.

“Дитина була явно в дуже стресовому стані: дівчинка плакала, вона замкнулася, вона вже сказала, що її цькують однолітки у школі. Я впевнена, і Уповноважена такої ж думки, що подібний формат програм абсолютно не піде на користь, а тільки поглибить цю ситуацію та не сприятиме розв’язанню конфлікту між дитиною та її однолітками, – зазначила Аксана Філіпішина.

Відтак Уповноважена з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності звернулася до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з проханням провести перевірку і в рамках закону вжити заходів реагування.

На телеканал “Інтер” може очікувати чималий штраф за це шоу.

Два роки тому за подібну програму, коли ведучі допитували двох неповнолітніх про сексуальне насилля над ними, телеканал СТБ оштрафували на 1,6 мільйона гривень.

“Якщо будуть накладені штрафні санкції, то ми їх тільки підтримаємо”, – підсумувала Аксана Філіпішина.