Через корупцію в Україні не модернізують КПП на Прикарпатті

ЄС закрив проект модернізації українського кордону, тому що чиновники та підрядники помилялися, затримували процес й перевитрачали кошти.

Європейський Союз закриває проект модернізації прикордонних контрольно-пропускних пунктів з Україною, пише ТСН з посиланням на Reuters.

На східному кордоні ЄС мали модернізувати шість українських КПП, цей проект був започаткований у 2014 році і спрямований на сприяння інтеграції української економіки з країнами своїх сусідів з ЄС шляхом побудови чи модернізації контрольних пунктів на кордонах з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією.

Модернізація мала допомогти скоротити час перетину кордону та вдосконалити митні процедури.

Однак на кінець 2017 року жоден з шести проектів контрольно-пропускних пунктів не був завершений, хоча ЄС надавав фінансування на суму 29,2 млн. євро.

За даними ЗМІ, отриманими з внутрішньої кореспонденції уряду України та листування між Європейською комісією та українською владою, проект закрили після низки затримок, помилок та перевитрат за участю місцевих чиновників та підрядників.

“Після нашої оцінки ми зробили висновок, що проекти не можуть бути завершені вчасно. 6 проектів зараз готуються до закриття, а невикористані гроші повернуться”, – заявив представник ЄС.

Крім того, один з високопоставлених європейських дипломатів, який займається питаннями відносин з Україною, сказав: “Існує певна втомленість в Україні. Люди розгнівані через відсутність реформ, особливо з корупцією “. Водночас він зауважив, що ЄС буде продовжувати підтримувати країну.

Державна податкова служба зазначила в своїй заяві, що серед таких причин були зміна персоналу всередині служби, а також тривалий час, необхідний для оформлення контрактів та отримання схвалення.