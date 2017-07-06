Через грози без світла залишилися три села на Коломийщині, ще 11 населених пунктів — в області

Через грози без світла залишилися три села на Коломийщині, ще 11 населених...

Станом на 09.00 повністю без світла перебуває 6 населених пунктів, частково – 8. Стихія зачепила Богородчанський, Калуський, Коломийський, Косівський, Лисецький, Рожнятівський райони.

Повністю обезструмлені села Бусторів, Шепіт, Рибне, Красне, Вербівка, Петранка. Частково без світла залишились Монастирчани, Бабин Середній, Студінка, Коршів, Лісний Хлібичин, Черемхів, Річка, Павлівка, повідомляє “Курс” з посиланням на прес-службу АТ “Прикарпаттяобленерго”.

На місцях аварій працюють оперативно-виїзні бригади обленерго.

Енергетики звертають увагу, що на Прикарпатті оголошено штормове попередження, несприятливі погодні умови збережуться протягом доби 6 липня, по області та місту очікуються грози, град та шквальне посилення вітру 15-20 м/с.

В обленерго просять споживачів бути максимально обережними під час перебування поруч з електролініями та у випадку аварій негайно телефонувати у Кол-центр компанії за номером 0 800 50 40 20.