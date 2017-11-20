Більшість українців, які вважають Голодомор геноцидом, мешкають у західних областях

Згідно з соціологічним дослідженням, проведеним соціологічною групою “Рейтинг”, кількість українців, які вважають Голодомор геноцидом, протягом року зросла на 5%.

Дослідження показало, що більшість опитаних (77%) вважають Голодомор геноцидом українського народу. У 2016 році цю думку поділяло 72% населення – проте у 2015 році таких було 80%, пише Zaxid.net.

Мешканці сіл активніше, ніж містяни, підтримують тезу про Голодомор як геноцид (79% проти 76%). Серед респондентів, рідна мова яких є українська, прихильників цієї тези виявилось 85%, в той час як серед тих, хто вважає рідною російську, – 57%.

Дослідження було проведене з 20 по 29 вересня 2017 року. Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.