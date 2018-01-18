Батько трьох дітей з Коломиї потребує допомоги. ВІДЕО

Нашої допомоги потребує 43-річний коломиянин Віктор Мороз.
Чоловік 9 місяців тому почув від лікарів серйозний діагноз – рак кісткового мозку, третя стадія.
Аби жити – йому потрібно пройти 6 хіміотерапій.
Дві Віктор вже відбув, через кілька днів їде на третю.
Але кошти у родини вже вичерпалися.
На одну процедуру йде 50 тисяч гривень, а ще реабілітація та поточні витрати.
Ця сума відносно невелика і якщо взятися гуртом коломийською громадою, ми зможемо продовжити життя хорошій людині і батькові трьох дітей.
Детальніше – у сюжеті НТК.