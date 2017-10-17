Апеляційний суд змінив запобіжний захід 16-річному прикарпатцю, який вчинив сексуальну наругу над 3-річною дівчинкою

Як повідомляли, на Прикарпатті 16-річний хлопець вчинив сексуальну наругу над 3-річною дитиною.

27 вересня 16-річний юнак підсів у автобус до трирічної дівчинки, яка перебувала разом із бабусею та 5-річним братом.

Втершись у довіру, підозрюваний під приводом супроводження дітей до туалету, провів потерпілу до туалетної кабінки одного із закладів харчування, що розташовані в районі “стометрівки” у середмісті Івано-Франківська. Там він зачинившись із малолітньою дитиною у кабінці, вчинив протиправні дії щодо неї. Як наслідок, його підозрюють у розбещенні неповнолітньої.

Проте 10 жовтня голова Апеляційного суду в Івано-Франківській області Богдан Гриновецький своєю ухвалою скасував рішення міського суду, пише ГК.

Хлопця звільнять з під варти, якщо за нього внесуть заставу у розмірі 50 прожиткових мінімумів, що дорівнює приблизно 80 тис. грн.

У прес-службі Апеляційного суду Івано-Франківської області повідомили, що суд взяв до уваги те, що юнак теж неповнолітній. Крім цього, є питання до його повносправності.

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