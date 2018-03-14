80% атовців не можуть працювати по найму – на Прикарпатті їм допомагатимуть побратими

Атовці розповідають, що зараз немає жодних державних програм, які б могли воїну реабілітуватися та розпочати свою справу. Водночас ветерани готові запропонувати допомогу побратимам, інформує кореспондентка Бліц-Інфо.

Сьогодні, 14 березня в Івано-Франківську розповіли про заплановану співпрацю між учасниками АТО, які займаються підприємницькою діяльністю.

Вони зауважують, що повертаючись з війни 80% хлопців не можуть працювати найманим працівником.

“Бойове братство є на фронті, але воно існує і в реальному житті. Адже підтримка побратимів важлива не лише на війні. Важливо зуміти і в мирному житті, на рідній землі зберегти бойове братерство. І задля спільної роботи необхідно об’єднувати свої зусилля”, – каже власник грузинського кафе Сергій Любих.

Керівник “Бандерівського схрону” Ігор Чернецький зауважує, що вони хочуть провести адаптацію ветеранів, однак вони повинні самі цього захотіти.

“Ми в центрі розпочали декілька бізнес-проектів. Один з них – це “Кава зі схрону”, він досить популярний. Будь-хто, хто хоче почати свою справу та не знає, як це зробити просимо звертатись до нас. Ми розкажемо про всі підводні камені”, – розповідає Ігор Чернецький.

Присутні також торкнулись питання створення Міністерства у справах ветеранів. Зокрема, Чернецький зауважив, що “Бандерівський схрон” виступає категорично проти його створення.

Водночас, головний спеціаліст у Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників АТО Володимир Веркалець зауважив, що створення такого міністерства є доречним. Однак, у ньому повинні працювати самі АТОвці. Це, за його словами, дасть можливіть об’єднати всі волонтерські та атовські спілки.

Керівник філії міського центру зайнятості Юлія Вінтоняк зазначила, що зараз є можливість допомагати учасникам АТО для заняття підприємницькою діяльністю. Окрім надання одноразової допомоги на заняття підприємницькою діяльністю, яку минулого року отимали 5 бійців, допомагають писати бізнес-плани.