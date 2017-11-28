238 тисяч українців живуть із ВІЛ. Цьогоріч 63% заразилися статевим шляхом – МОЗ

За даними на початок 2017 року в Україні живуть 238 тисяч людей з ВІЛ усіх вікових категорій.

Україна залишається регіоном з високим рівнем поширення ВІЛ, пише УП.Життя з посиланням на МОЗ.

Протягом 10 місяців 2017 року в країні щодня реєстрували 48 випадків захворювання на ВІЛ-інфекцію, 24 захворювання на СНІД та 8 випадків смерті від СНІДу.

Упродовж 10 місяців 2017 року в країні під нагляд вперше взято 14 667 ВІЛ-інфікованих осіб.

7 466 хворим встановлено діагноз СНІД та 2 511 осіб померли від СНІДу. Туберкульоз став причиною смерті для половини померлих від СНІДу (51,1%).

Серед ВІЛ-інфікованих осіб, які зареєстровані за 10 місяців 2017 року, 63,8% складали інфіковані статевим шляхом, 21,5% – при введенні наркотичних речовин ін’єкціями.

Щороку серед обстежених на ВІЛ осіб в Україні виявляється близько 1% осіб з підтвердженими позитивними результатами.

За весь період спостереження під нагляд узято 59,1% таких осіб.

Під медичним наглядом з приводу ВІЛ-інфекції перебуває 0,31% населення країни.

За офіційними даними “Центру громадського здоров’я МОЗ” за період із 1987 року – до 10 місяців 2017 року (без урахування статистичних даних АР Крим з 2014 року та частини території проведення антитерористичної операції з 2015 року) в країні офіційно зареєстровано 312 091 випадок ВІЛ-інфекції серед громадян України, у тому числі 100 363 випадки захворювання на СНІД та 44 221 випадок смерті від захворювань, зумовлених СНІДом.

Станом на 01.11.2017 року, у закладах охорони здоров’я під медичним наглядом перебувало 139 394 ВІЛ-інфікованих громадян України (показник 329,6 на 100 тис. населення), з них 42 666 хворих з діагнозом СНІД (100,9).

Найвищі рівні поширеності ВІЛ-інфекції реєструвались у Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Чернігівськійобластях та м. Києві.

У попередні роки в Україні захворюваність на ВІЛ-інфекцію мала тенденцію до поступового зростання, крім 2012 року, коли зареєстровано деяке зменшення кількості осіб з уперше в житті встановленим діагнозом (на 1,6%).

У 2013 році у країні зареєстровано найбільшу кількість ВІЛ-інфікованих осіб (21 631 особа).

Подальше значне зниження захворюваності на ВІЛ- інфекцію у 2014 (темп зниження -5%) та 2015 (темп зниження -17,7%) роках пов’язане у першу чергу з відсутністю статистичних даних АР Крим та частини території проведення антитерористичної операції.

У 2016 році захворюваність на ВІЛ-інфекцію в країні зросла (17 066 випадків проти 15 869 у 2015 р.), показник захворюваності становив 40,0 на 100 тис. нас. та був вище показника попереднього року (37,0 на 100 тис. нас.) на 8,0 %.

Серед шляхів передачі ВІЛ все більш суттєве епідемічне значення має статевий шлях (61,6 %, 2016 р.), актуальність передачі при введенні наркотичних препаратів залишається високою, незважаючи на тенденцію до зниження (21,8 %, 2016 р.).

62,9 % летальних випадків у 2016 році були безпосередньо пов’язані з ВІЛ-інфекцією та 37,1 % – не пов’язані з ВІЛ-інфекцією або залишились невідомими.

Основною причиною смерті у хворих на СНІД залишається туберкульоз, який став причиною смерті для 52,1% померлих від СНІДу.

Майже половина людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ), не знає про свій ВІЛ-позитивний статус.

Щорічно близько третини ВІЛ-позитивних осіб залишаються поза медичним обліком (26,4 % – 2016 р.).

Більше 50-ти% (55,6 % – 2016 р.) осіб віком 15 років та старше виявляються вперше на 3 та 4 клінічних стадіях ВІЛ-інфекції.

У світі з ВІЛ-інфекцією живе близько 37 мільйонів людей, серед яких 19,5 мільйонів отримують антиретровірусне лікування (за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я та ЮНЕЙДС).