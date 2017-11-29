22-річна учасниця з Прикарпаття змінила імідж та залишилася в шістці лідерів проекту “Модель XL”. ВІДЕО

Під час наступного етапу телешоу “Модель XL” найкращі спеціалісти країни кардинально змінили образи учасниць.

Перевтілення заради кар’єри стало справжнім шоком для рідних.

Учасницю з Івано-Франківська, маму річної донечки, 22-річну Марію Павлюк стилісти довго не наважувалися перевтілювати, пише Курс.

“У неї прекрасне пишне довге волосся, – каже учасник журі Андре Тан. – Але ми знаємо, що моделі, в яких було довге волосся, не добилися на подіумі вагомих результатів”.

Марія каже, що її волосся – її гордість, але зізнається, що вона давно хоче постригтися.

Новий образ самій моделі дуже сподобався. Її рідні звикають до нової мами і дружини.

Усі учасниці шоу погодилися, що кардинально змінюватися і опановувати цілком нові образи досить складно.

Франківчанці вдалося в новому образі після двох конкурсів – відвертої фотосесії у стилі пінап та першого професйного дефіле – залишитися у шістці лідерів проекту.

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