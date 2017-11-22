22-річна учасниця з Прикарпаття продовжує боротьбу в шоу “Модель XL”. ВІДЕО

Четвертий випуск “Модель XL” вийшов на каналі “1+1” 21 листопада. Вчора проект покинули дві учасниці. Марія Павлюк з Івано-Франківська продовжить боротьбу у шоу.
Смілива осіння прем’єра шоу “Модель XL” змусить кожну жінку повірити у силу своєї вроди. Серед безлічі пишних красунь до реаліті-шоу “Модель XL” потрапили найяскравіші дівчата – реальні жінки нереальної краси, пише 24 канал.
У 4 випуску проекту дівчата вперше виконали свої випробування, проживаючи у спільному “модельному” будинку. Дівчата у першому випробуванні “змивали” із себе страхи та образи минулого та дефілювали в одній нижній білизні посеред вулиць Києва. В цей час вони повинні були позувати на камеру та виглядати виграшно у кадрі. Марія хвилювалася найбільше.
Друге випробування принесло їм нові знання з дефілювання, яке пригодилось їм на показі сексуальної нижньої білизни перед суддями.
Тому, за результати двох випробувань, дві учасниці все ж вибули з проекту. Ними стали 19-річна Катерина Рибакова та 24-річна Анна Секацька.
Нове шоу “Модель XL” покликане розвіяти уявлення про стандарти краси, показавши Україні чарівних жінок із пишними формами.
Переможниця проекту “Модель XL” стане першою українською моделлю plus-size, яка прикрасить обкладинку глянцевого журналу в нашій країні. Дівчина з пишними формами, яка виявиться кращою у проекті, стане обличчям колекції Андре Тана “A.Tan +” і героїнею номера журналу Cosmopolitan.
Моделі plus-size стають дедалі популярнішими у сучасній індустрії моди, а нав’язливі стандарти краси 90-60-90 поступово відходять у минуле. Новий проект “Модель XL” покликаний розвінчати міф про те, що надмірна худорлявість привабливіша за пишні форми.
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