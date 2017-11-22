22-річна учасниця з Прикарпаття продовжує боротьбу в шоу “Модель XL”. ВІДЕО

Друге випробування принесло їм нові знання з дефілювання, яке пригодилось їм на показі сексуальної нижньої білизни перед суддями.

Тому, за результати двох випробувань, дві учасниці все ж вибули з проекту. Ними стали 19-річна Катерина Рибакова та 24-річна Анна Секацька.

Нове шоу “Модель XL” покликане розвіяти уявлення про стандарти краси, показавши Україні чарівних жінок із пишними формами.

Переможниця проекту “Модель XL” стане першою українською моделлю plus-size, яка прикрасить обкладинку глянцевого журналу в нашій країні. Дівчина з пишними формами, яка виявиться кращою у проекті, стане обличчям колекції Андре Тана “A.Tan +” і героїнею номера журналу Cosmopolitan.

Моделі plus-size стають дедалі популярнішими у сучасній індустрії моди, а нав’язливі стандарти краси 90-60-90 поступово відходять у минуле. Новий проект “Модель XL” покликаний розвінчати міф про те, що надмірна худорлявість привабливіша за пишні форми.



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