21-річного мешканця Прикарпаття судитимуть за ухилення від призову

Прокурор Косівського відділу прокуратури затвердив і скерував до суду обвинувальний акт щодо 21-річного мешканця району.

Встановлено, що обвинувачений, будучи придатним за станом здоров’я для строкової військової служби та належним чином повідомленим про час та місце прибуття за викликом, а також, не маючи відстрочки чи звільнення від призову, не з’явився без поважних причин до Косівського районного військкомату для подальшого відправлення на службу в Збройних силах України, повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.

Таким чином прикарпатець умисно ухилився від призову. Його дії кваліфіковано за ст. 335 (ухилення від призову на строкову військову службу) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років.



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