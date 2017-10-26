13-річному прикарпатцю, який пересувається в інвалідному візку, потрібні гроші на операцію. РЕКВІЗИТИ

Про рідкісну генетичну недугу — недосконалий остеогенез або як її ще називають “кришталева хвороба” — батьки Володі навіть не здогадувалися, пишуть Вікна.

До чотирьох років він бігав, ганяв на велосипеді, як, зрештою, більшість дітей такого віку. А потім раптом один за одним почалися переломи. За кілька років Володя вже самостійно може визначити, чи важкий у нього перелом, та знає, як поводитися, щоб мінімізувати наслідки. З інвалідного візка хлопчик не встає три роки.

Попри те, що недуга складна, рідні Володі Базюка продовжують його лікувати. Кілька разів на рік вони їздять на обстеження до Харкова, а тепер готуються до операції. Мама хлопчика, Надія Лавринчук, каже:

“Ми у вересні повернулися з лікарні з добрими новинами: кістки на ногах у сина укріпилися. Це означає, що, по-перше, ногам не треба увесь час бути в гіпсі, а по-друге, можна робити операцію”.

Наразі операція призначена на січень 2018 року. Оперуватимуть лише одну ногу. Аналогічну операцію на другу ногу можна буде зробити не швидше, як за півроку. Втім, потрібні кошти.

Зараз необхідно зібрати майже 140 тисяч гривень. Родина, яка вже кілька років витрачає все зароблене на лікування дитини, таких коштів не має. Досі небайдужі, друзі та родичі неодноразово допомагали сім’ї фінансово. Тож Надія Лавренчук сподівається, що і зараз люди не залишаться осторонь.

Щоб допомогти Володі, можна переказати гроші на картку Приватбанку: 4149 4978 6479 1837.

Рахунок відкритий на ім’я мами.