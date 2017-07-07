ЗНО-2017: які предмети виявилися найскладнішими для українських абітурієнтів? ІНФОГРАФІКА

У червні школярі здавали тести зовнішнього незалежного оцінювання.

“Слово і Діло” розібралося, в яких тестах випускники показали кращі результати, а які – виявилися для них найскладнішими.

Загальна кількість учнів, які пішли на основну сесію ЗНО цього року, склала майже 240 тисяч – саме стільки школярів мали складати тест з української мови та літератури, який є обов’язковим для всіх учнів українських шкіл.

При цьому результати ЗНО показали, що рідну мову та літературу нинішні випускники знають цілком пристойно – менше порогового бала на тестуванні набрали лише 7,6% учасників.

Серед найпопулярніших предметів на ЗНО в 2017 році були історія України, яку пішли складати понад 180 тисяч осіб, математика – 113 тисяч, біологія – 89 тисяч, англійська – майже 84 тисячі та географія, іспит з якої здавали 73 тисячі учнів.

Читайте також: Прикарпатка ввійшла в четвірку 200-бальників на ЗНО

Значно меншою популярністю у школярів користувалися фізика й хімія – ці два предмети пішли складати 26 і 24 тисячі випускників відповідно.

Ще менша кількість майбутніх абітурієнтів вирішили складати російську мову, що не надто дивує на тлі тривалої російської агресії – таких нарахували 3,3 тисячі осіб. Німецьку мову цьогоріч складали 2,5 тисячі осіб.

Щодо результатів тестів, то найменше «завалювали» тестування цього року з уже згаданих української мови та літератури – 7,6%, а також географії – 9%.

Варто зазначити, що за останні два роки частка провалених тестувань із географії зросла: в 2016 році з цим тестом не впоралися лише 5% випускників.

Найскладнішими для українських школярів традиційно є тести з фізики, хімії та математики.

Читайте також: Вступна кампанія-2017: рейтинг вишів України та ціна навчання у них

Так, цьогоріч фізику успішно “завалили” майже чверть усіх учасників тестування – 23%. Майже така ж ситуація була в 2015 році, а ось у 2016-му фізику склали краще – тоді менше за порогову кількість балів набрали лише 16% учнів.

Незважаючи на зниження порогового бала в 2017 році, тест із хімії не змогли пройти успішно 19% випускників, що є найгіршим результатом із 2015 року.

З математикою, яка є одним із двох предметів, які обирають у “добровільно-примусовому” порядку, не впоралися 16,5% учасників тестування.

Нагадаємо, 29 червня в Україні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів.

Читайте також: Вступна кампанія-2017. Що нового?