Зниклого безвісти підлітка, якого розшукували на Прикарпатті, знайшли. ФОТО

Як повідомляли, на Прикарпатті розшукували 14-річного Василя Смеречука, жителя с. Хмелівка, Богородчанського району.

Хлопець втік із дитячого санаторію.

Сьогодні начальник сектору молодіжної превенції управління превентивної діяльності ГУНП в Івано-Франківській області Алла Бойчук повідомила, що неповнолітній знайшовся.

“Дякуючи небайдужим громадянам хлопчика виявлено в с.Угринів. На даний час з дитиною спілкуються інспектори ювенальної превенції та встановлюють причини залишення закладу”, – написала Алла Бойчук.