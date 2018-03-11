Зіркова прикарпатка Тіна Кароль презентувала відвертий фільм про особисте життя і творчість

У новому фільмі Тіна Кароль поділилася досі невідомими подробицями свого особистого життя, розповіла, як протистояла труднощам і власним комплексам, та радить, як не втратити себе і знайти сили рухатися далі.

Тіна вперше торкнулася тем, на які раніше не наважувалася говорити, і оголила душу в чуттєвих музичних відео. Після цього фільму ваше уявлення про те, хто така Тіна Кароль, зміниться назавжди.

Зйомки стрічки “Інтонації Тіни Кароль” проходили у київській оранжереї, літературно-меморіальному музеї-квартирі Павла Тичини, львівському Оперному театрі. Деякі сцени були відзняті з вертольоту.

Фільм складається з двох частин: інтерв’ю співачки і visual album, в який увійшли відеокліпи на нові пісні з мультиплатинового пластинки “Інтонації”.

Visual album – це відомий музичний формат, в якому артист випускає відеокліп до кожної пісні зі свого альбому. Відео об’єднані єдиною концепцією, щоб розповісти цілісну історію всієї музичної платівки.

Завдяки захоплюючому поєднанню інтерв’ю і відеокліпів з visual album, автори фільму розкривають портрет, як самої особистості співачки, так і філософію її альбому “Інтонації”.

Відзначимо, що новий альбом Тіни Кароль “Інтонації”, реліз якого відбувся в серпні минулого року, став справжньою сенсацією – його високо оцінили як слухачі, так і музичні критики.

Лише через два місяці після релізу альбом отримав статус мультиплатинового, його прослухали понад два мільйони інтернет-передплатників на стриммингу-платформах Apple Music і Google Play.