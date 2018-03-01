Зіркова франківчанка Тіна Кароль розпочала весну з нового кліпу

“Найкраща співачка року” , відома франківчанка Тіна Кароль вирішила розпочати весну з нового кліпу, поганяла на авто та покружляла в полі.
1-го березня вона презентувала перше відео зі свого visual album “Інтонації”, який незабаром побачить світ, пише Фіртка із посиланням на Таблоід.
“Все в мені” – одна з пісень нового альбому Тіни, і кліп зірка присвятила своєму таємному коханню.
У кліпі співачка їздить на великій швидкості по полю і танцює у літній легкій сукні, поки навколо ганяє ралійне авто, здіймаючи клуби пилу.
Як виявилося, Тіна захоплюється гонками на прискорення і їздою на дуже великій швидкості.
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