Зіркова франківчанка Тіна Кароль розпочала весну з нового кліпу

“Найкраща співачка року” , відома франківчанка Тіна Кароль вирішила розпочати весну з нового кліпу, поганяла на авто та покружляла в полі.

1-го березня вона презентувала перше відео зі свого visual album “Інтонації”, який незабаром побачить світ, пише Фіртка із посиланням на Таблоід.

“Все в мені” – одна з пісень нового альбому Тіни, і кліп зірка присвятила своєму таємному коханню.

У кліпі співачка їздить на великій швидкості по полю і танцює у літній легкій сукні, поки навколо ганяє ралійне авто, здіймаючи клуби пилу.

Як виявилося, Тіна захоплюється гонками на прискорення і їздою на дуже великій швидкості.



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