Журналіст радить коломийським депутатам не дякувати один одному за ремонт дороги біля двох під’їздів. ФОТО

Журналіст Василь Крутчак оприлюднив у Facebook фото ремонту дороги біля одного з будинків у Коломиї.
“Три тижні назад прочитав, як коломийські депутати через Facebook дякували один одному за відремонтований тротуар в одному з жилих масивів Коломиї (вул. Мазепи, – ред.).
Цими вихідними був у Коломиї і побачив, що тротуар відремонтовано лише біля будинку, де живе один з місцевих депутатів та батьки іншого.
Мешканці сусіднього будинку обурилися, чому не відремонтують тротуар біля їхнього будинку?
Щоб налагодити ситуацію, тротуар таки відремонтували біля сусіднього будинку, довжиною в два під’їзди.
Ви, хлопці, краще б не дякували один одному, бо виглядає, наче ви з власної кишені відремонтували тротуар.
Для ремонту виділяються кошти, це ні для кого не секрет.
Краще б відремонтували дорогу не лише біля свого будинку, а й в усьому жилому районі, який ви представляєте”, – написав журналіст.