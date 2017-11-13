Журналіст радить коломийським депутатам не дякувати один одному за ремонт дороги біля двох під’їздів. ФОТО

Журналіст радить коломийським депутатам не дякувати один одному за ремонт дороги біля...

Журналіст Василь Крутчак оприлюднив у Facebook фото ремонту дороги біля одного з будинків у Коломиї.

“Три тижні назад прочитав, як коломийські депутати через Facebook дякували один одному за відремонтований тротуар в одному з жилих масивів Коломиї (вул. Мазепи, – ред.).

Цими вихідними був у Коломиї і побачив, що тротуар відремонтовано лише біля будинку, де живе один з місцевих депутатів та батьки іншого.

Мешканці сусіднього будинку обурилися, чому не відремонтують тротуар біля їхнього будинку?

Щоб налагодити ситуацію, тротуар таки відремонтували біля сусіднього будинку, довжиною в два під’їзди.

Ви, хлопці, краще б не дякували один одному, бо виглядає, наче ви з власної кишені відремонтували тротуар.

Для ремонту виділяються кошти, це ні для кого не секрет.

Краще б відремонтували дорогу не лише біля свого будинку, а й в усьому жилому районі, який ви представляєте”, – написав журналіст.